

Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin ırkçı lideri Geert Wilders, 1 Kasım seçimlerinde Ak Parti'nin aldığı oyların ardından sosyal medyada tepki çeken bir mesaj attı.







Daha önce sık sık ırkçı çıkışlarıyla gündeme gelen Wilders, bu kez sosyal medya üzerinden ülkede AK Parti'ye oy veren Türklere çağrı yaptı, şok ifadeler kullandı.