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hollandalı ırkçı liderden şok mesaj!

HOLLANDALI IRKÇI LİDERDEN ŞOK MESAJ!

AK Parti'nin Hollanda'da aldığı sonuçlar aşırı sağcı partinin ırkçı lideri Wilders'i çılgına çevirdi. Wilders, AK Parti'ye oy atan Türkleri ülkeden kovdu.

Tarih : 02 Kasım 2015, 16:02
Puan Ver : Hollandalı Irkçı Liderden Şok Mesaj!(10/10)7


Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin ırkçı lideri Geert Wilders, 1 Kasım seçimlerinde Ak Parti'nin aldığı oyların ardından sosyal medyada tepki çeken bir mesaj attı.

 

Daha önce sık sık ırkçı çıkışlarıyla gündeme gelen Wilders, bu kez sosyal medya üzerinden ülkede AK Parti'ye oy veren Türklere çağrı yaptı, şok ifadeler kullandı.








Etiketler: Hollandalı  Irkçı  Liderden  Şok  Mesaj    haber

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