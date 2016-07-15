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hollandalı genç kadın turist odasında ölü bulundu

HOLLANDALI GENÇ KADIN TURİST ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde tatil yapan Hollandalı 19 yaşındaki Abigail Linnenbank, otel odasında ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan, odasında kalp ve solunum yolu tedavisinde kullanılan ilaçlar bulunan Linnenbank'ın cesedine otopsi yapılmasına karar verildi.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 14:52
Puan Ver : Hollandalı Genç Kadın Turist Odasında Ölü Bulundu(6/10)7


Hollandalı Abigail Linnenbank, erkek arkadaşıyla 8 Temmuz Cuma günü Marmaris'e tatile geldi. Abigail Linnenbank, Armutalan Mahallesi'nde bulunan 4 yıldızlı bir otele yerleşti. Dün  sabah Linnenbank odrasında kalırken, erkek arkadaşı tek başına günübirlik tekne gezisine katıldı. Saat 15.00'te temizlik için odaya giren kadın otel çalışanı, kapısı açık bırakılan banyodan su sesi geldiğini duydu. Banyoya giren temizlik görevlisi, duşakabin içinde yerde hareketsiz yatan Abigail Linnenbank'ı görünce otel müdürüne bilgi verdi. Otel yetkilileri de polis ve sağlık ekiplerini aradı. Otele gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Linnenbank'in öldüğü belirlendi.



Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan, odasında kalp ve solunum yolu tedavisinde kullanılan ilaçlar bulunan Linnenbank'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, Linnenbank'ın ailesine bilgi vermek için Marmaris Hollanda Fahri Konsolosluğu ile irtibata geçti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.








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