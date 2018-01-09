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Hollandalı Futbolcu Wesley Sneijder Basına Tanıtıldı
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Hollandalı Futbolcu Wesley Sneijder Basına Tanıtıldı

HOLLANDALI FUTBOLCU WESLEY SNEİJDER BASINA TANITILDI

Katar'ın El-Gharafa takımı, 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i basına tanıttı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 04:10
Puan Ver : Hollandalı Futbolcu Wesley Sneijder Basına Tanıtıldı(7/10)3

Katar'ın El-Gharafa takımına transfer olan Wesley Sneijder basın karşısına çıkarıldı.

Yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek Sneijder, Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı gerçekleştirdi.

"KATAR'DA SPOR GELİŞMİŞ DURUMDA"

El-Gharafa'ya tecrübelerini aktarmaya çalışacağını dile getiren Sneijder, "Katar'da spor gelişmiş durumda. Bu anlaşma çok hızlı gerçekleşti. Bazı arkadaşlarımla oturup konuştuk. Çin'e veya ABD'ye gideceğim yönünde haberler vardı ama ben Katar'ı seçtim." ifadelerini kullandı.

"KATAR'IN DÜNYA KUPASINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK OLMASI MUHTEŞEM"

Katar'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "18 aylık sözleşmem var. Katar'ı iyi biliyorum. Benim için iyi bir seçim.Ayrıca Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması muhteşem." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'da 2013-2017 yıllarında forma giyen Sneijder, sezon başında transfer olduğu Fransa temsilcisi Nice'te sadece 5 lig maçında görev yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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