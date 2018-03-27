Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak Türkiye'de ajanlık yaptığı iddia edilen Hollanda'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda görevli bürokrat ülkesine döndü.

Afrin operasyonu ile ilgili olarak Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen Hollandalı bürokrat sessiz sedasız ülkesine gitti.

HOLLANDA TEYİT ETTİ

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda çalışan kişinin aynı zamanda bölgesel faaliyetlerden sorumlu olduğu belirtilirken, söz konusu görevlinin "kendi güvenliği" açısından Türkiye'den ayrıldığını teyit etti.

"İSTİHBARAT TOPLAMAYA ÇALIŞIYORDU"

Bakanlığın başka bir bilgi vermediğinin vurgulandığı ABD kaynaklı haberlerde, Pazartesi günü Türk medya kaynaklarının "Hollandalı bir casus" hakkında Türk makamlarınca bir soruşturma yürütüldüğü, "casus" olmakla suçlanan kişinin bir süreden beri Türk istihbarat teşkilatınca izlendiğini bildirdiklerine dikkat çekildikten sonra şöyle devam edildi:

"Türk medyasına göre, söz konusu kişinin DEAŞ'a ve Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin istihbarat toplamaya ve sahte bilgileri yaymaya çalışıyordu."

Kaynak: haberinburada