Hollanda Dışişleri Bakanı, 2016 yılında yaptığı, "Moskova dışındaki bir kır evinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü" açıklamasını yalanladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, 2016 yılında yaptığı "Moskova dışındaki bir kır evinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü" açıklamasının doğru olmadığını açıkladı.

GÖREVE DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Zijlstra, bunun için üzgün olduğunu belirterek, "Aptalca davrandım. Bunun için üzgünüm" dedi. Başbakan Mark Rutte ise, Dışişleri Bakanı'nın yalan söyleyerek akıllıca davranmadığını belirterek, buna rağmen görevine devam edeceğini vurguladı.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Başbakan Rutte'nin de mensubu olduğu Liberal Sağ Parti'nin (VVD) genel başkanlığını yürüten Ziylstra, 2016 yılındaki kongrede yaptığı konuşmada, Putin ile görüştüğünü söylemişti.

Hollandalı siyasetçi, daha önce çalıştığı Shell firmasının eski CEO'su Jeroen van der Veer ile birlikte Moskova dışındaki bir kır evinde Putin ile bir araya geldiğini öne sürmüştü.

Zijlstra bu görüşme sırasında Putin'in "Büyük Rusya" hakkındaki sözlerini bizzat duyduğunu, Rusya Devlet Başkanı'nın Beyaz Rusya, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Kazakistan'ı da kapsayan büyük bir devlet hedeflediğini savunmuştu.

YALAN SÖYLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Volkskrant gazetesi, bazı VVD üyeleri tarafından da şüpheyle karşılanan bu açıklamanın doğru olup olmadığını araştırdı. Dışişleri Bakanı Zijlstra, gazeteye Putin'le görüşme konusunda yalan söylediğini açıkladı.

Zijlstra, görüşmeye katılmadığını ama hikayeyi Putin'le görüşen bir başka kişiden duyduğunu açıkladı. Hollandalı bakan, kaynağını ve onun çalıştığı şirketi korumak için yalan söylediğini belirtti.

KONU MECLİSE TAŞINDI

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), konuyla ilgili olarak mecliste genel görüşme istedi. PVV, Zijlstra'nın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmek üzere Moskova'ya yapacağı ziyaret öncesi, konunun mecliste tartışılmasını istiyor.

Kaynak: haberinburada