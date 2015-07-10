

Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetesi De Telegraaf, sarı-lacivertlerle Robin Van Persie arasındaki görüşmelerin henüz tam anlamıyla sonuçlanmadığını, yıldız oyuncuya farklı Avrupa ülkelerinden tekliflerin de yapıldığını yazdı.







Fenerbahçe'nin dün Borsa İstanbul'a transfer görüşmesine ilişkin açıklamada bulunduğu hatırlatılan haberde, "Ama Türkler henüz anlaşmaya yakın değiller. Hollanda kaptanı da tam karar vermiş değil. Van Persie için başka teklifler de masada duruyor. Çok sayıda Avrupa ülkesi ilgi gösteriyor" ifadelerine yer verildi.