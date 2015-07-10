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HOLLANDA'DAN VAN PERSİE İÇİN ŞOK İDDİA!


HOLLANDA'DAN VAN PERSİE İÇİN ŞOK İDDİA!
Tarih : 10 Temmuz 2015, 13:25
Puan Ver : Hollanda'dan Van Persie İçin Şok İddia!(10/10)7


Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetesi De Telegraaf, sarı-lacivertlerle Robin Van Persie arasındaki görüşmelerin henüz tam anlamıyla sonuçlanmadığını, yıldız oyuncuya farklı Avrupa ülkelerinden tekliflerin de yapıldığını yazdı.



Fenerbahçe'nin dün Borsa İstanbul'a transfer görüşmesine ilişkin açıklamada bulunduğu hatırlatılan haberde, "Ama Türkler henüz anlaşmaya yakın değiller. Hollanda kaptanı da tam karar vermiş değil. Van Persie için başka teklifler de masada duruyor. Çok sayıda Avrupa ülkesi ilgi gösteriyor" ifadelerine yer verildi.








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