HOLLANDA'DAN KÜSTAH İSTEK!
Hollanda, G.Doğu'daki operasyonlar nedeniyle, AB üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye verdiği parasal yardımın dondurulmasını istedi.
Avrupa Birliği de, Türkiye'nin güneydoğusunda şiddetin bir an önce durdurulması için acil ateşkes ve terör örgütü PKK ile müzakerelere geri dönülmesi çağrısı yaptı.
BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre; Hollanda'da ana muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), Güneydoğu'da yaşanan gelişmeleri parlamento gündemine taşıdı. CDA Milletvekili Pieter Omtzigt tarafından hazırlanan önergeye parlamentoda çoğunluğu oluşturan 7 parti destek verdi. Bunların arasında hükümet ortakları Liberal Sağ Parti (VVD) ve İşçi Partisi (PvdA) ile Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) de yer alıyor.
AB NEZDİNDE GİRİŞİMDE BULUNULMASI İSTENDİ
Parlamentonun büyük bölümünün desteklediği önerge, Dışişleri AB işleri komisyonlarında kabul edildi. Önergede, AB'nin üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye verdiği parasal yardımların, hukuk ilkesine bağlı bir devlet yönetiminin kurulmasını amaçladığının altı çizildi. Ancak Ankara'nın bu yardımları yapısal reformlar yerine Güneydoğu'da kendi halkına karşı kullandığı iddia edildi. Bu nedenle AB'nin Türkiye'ye verdiği parasal yardımların dondurulması önerildi. Hollanda hükümetinden de bu konuda AB nezdinde girişimde bulunulması istendi.
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