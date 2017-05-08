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hollanda'da sokaklar karıştı

HOLLANDA'DA SOKAKLAR KARIŞTI

Hollanda'da Feyenoord'un, Excelsior'a yenilerek şampiyonluğu son haftaya bırakmasının ardından polisler ile taraftarlar birbirine girdi.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 13:01
Puan Ver : Hollanda'da Sokaklar Karıştı(8/10)8


Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin 33. haftasında Excelsior'a 3-0 yenilip şampiyonluğu son maça bırakan Feyenoord'un, taraftarları ile polis arasında kavga çıktı.POLİS SERT MÜDAHALE ETTİ



Takımlarının yenilgisini hazmedemeyen bir grup taraftar, polise taş ve sandalye ile saldırdı.



Polis, taraftarlara uyguladığı sert müdahale sonrası orada bulunan herkesi uzaklaştırarak bir süre çarşıya giriş çıkışları yasakladı.

YUMURUKLU MÜDAHALE



Ortaya çıkan görüntülerde Hollanda polislerinin yumrukla bir taraftarı aralarına alarak dövdüğü görüldü.



 



kaynak:ensonhaber



 








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