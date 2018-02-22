Oylama öncesinde, tasarı hakkında hükümetin görüşlerini açıklamak için kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag, BM ya da uluslararası mahkeme kararı olmadığı için hükümetin tasarıya olumsuz yaklaştığını söylemişti. Ancak bu konuşmaya rağmen oylamada tasarı kabul edildi.

Kaynak: haberinburada