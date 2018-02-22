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Hollanda'da skandal karar! 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdılar

HOLLANDA'DA SKANDAL KARAR! 1915 OLAYLARINI 'SOYKIRIM' OLARAK TANIDILAR

Hollanda'da 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım tasarısı' mecliste kabul edildi.

Tarih : 22 Şubat 2018, 21:20
Puan Ver : Hollanda'da Skandal Karar! 1915 Olaylarını 'soykırım' Olarak Tanıdılar(6/10)2

Oylama öncesinde, tasarı hakkında hükümetin görüşlerini açıklamak için kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag, BM ya da uluslararası mahkeme kararı olmadığı için hükümetin tasarıya olumsuz yaklaştığını söylemişti. Ancak bu konuşmaya rağmen oylamada tasarı kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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