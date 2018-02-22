HOLLANDA'DA SKANDAL KARAR! 1915 OLAYLARINI 'SOYKIRIM' OLARAK TANIDILAR
Hollanda'da 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım tasarısı' mecliste kabul edildi.
Oylama öncesinde, tasarı hakkında hükümetin görüşlerini açıklamak için kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag, BM ya da uluslararası mahkeme kararı olmadığı için hükümetin tasarıya olumsuz yaklaştığını söylemişti. Ancak bu konuşmaya rağmen oylamada tasarı kabul edildi.
Kaynak: haberinburada
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