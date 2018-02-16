Son Dakika! Hollanda Parlamentosu skandal bir karara imza atarak 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıdı.

Geçen hafta Ankara büyükelçisini resmi olarak geri çekerek Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda'da parlamentosu skandal bir kararın altına daha imzasını attı.

Parlamento sözde Ermeni soykırımı'nı tanıyan iki yasa tasarısını meclisten geçirdi. Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından gündeme getirilen öneriye, hükümeti oluşturan diğer üç parti de destek verdi.

ANMA TÖRENLERİNE BAKAN GÖNDERİLECEK

Hollanda parlamentosu, hükümetten 24 Nisan'daki anma için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor.

Ülke, 2015 yılında Erivan'da düzenlenen 100. yıl anmasında sadece büyükelçi düzeyinde temsil edilmişti.

Hollanda'da, uluslararası düzeyde oldukça hassas olarak tanımlanan 1915 olaylarını nasıl tanımlanması gerektiği uzun süredir tartışma konusu.

İLK ADIM 2004'TE ATILDI

Hollanda parlamentosu, 2004 yılında yine CU'nun önerisiyle dolaylı bir şekilde 'soykırımdan' söz etmişti. CU tarafından verilen Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin sözde 'Ermeni soykırımı'nın tanınma şartına bağlı olmasına ilişkin önerisi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Hollanda ve Türkiye arasındaki tansiyon, geçen yıl referandum öncesi yaşananlar nedeniyle yükselmişti.

HOLLANDA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ GERİLİM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptali ve Almanya üzerinden karayoluyla Rotterdam'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın geri gönderilmesi diplomatik krize neden olmuştu.

Lahey Büyükelçisi'ni geri çağıran Türkiye, istişare için ülkesine giden Hollanda Büyükelçisi'nin Ankara'ya dönmesine de izin vermemişti.

İlişkilerin normale dönmesi amacıyla başlatılan üst düzey temaslarda Türkiye muhatabından özür bekliyor.

Kaynak: haberinburada