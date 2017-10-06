Hollanda'da muhalefetteki iki ırkçı liderin Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ilçeye yapacakları ve "İslami safari" adını verdikleri provokatif gezi belediye tarafından yasaklandı.

Hollanda'daki ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ile Flaman Çıkarı Hareketi lideri Filip Dewinter'in, Paris saldırılarının ikinci yıldönümü öncesi Brüksel'in nüfusunun yarıya yakını Müslüman olan Molenbeek ilçesine yapacağı "İslami safari" adı verilen ziyaret yasaklandı.

BELEDİYE BAŞKANI, PROVOKATİF EYLEMİN YASAKLANDIĞINI DUYURDU

Nüfusunun yarıya yakını Müslümanlardan oluşan Sint - Jans Molenbeek ilçesinin Belediye Başkanı Françoise Schepmans, aşırı sağcı etkinliğe izin verilmeyeceğini açıkladı. Schepmans, Hollandalı lider Wilders ile aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi lideri Filip de Winter'in birlikte gerçekleştirmek istediği Molenbeek ziyareti istemediklerini vurguladı. Aşırı sağcı liderler gerekirse polis zoruyla ilçe dışına çıkarılacak.

Wilders ve Flaman Çıkarı (Vlaams Belang) lideri Dewinter, 13 Kasım 2015'de yaşanan Paris saldırılarının yıldönümü öncesi, saldırganların yaşadığı Brüksel'deki Molenbeek ilçesine gitme kararı aldı.

"AVRUPA'NIN GAZZESİ'NDE İSLAMİ SAFARİ"

Aşırı sağcı liderler, "Avrupa'nın Gazze şeridi" diye tanımladıkları Molenbeek'e yapacakları ziyareti, sosyal medyadan "İslami safari" diye duyurdular. Aşırı sağcı Flaman lider Filip Dewinter, Wilders'e, "bir Fas kasabasından farkı yok" dediği Molenbeek'i gezdirme sözü verdi.

CAMİ ÖNÜNE GİDİP PROVOKASYON YAPACAKLARDIİki lider, semt turunun ardından Suudi Arabistan tarafından finanse edilen ve kapatılmasını istedikleri Büyük Cami'ye (Grote Moskee) gitme kararı aldı. Aşırı sağcı iki lider, "cihat başkenti" dedikleri nüfusunun yarıya yakını Müslümanlardan oluşan Molenbeek semtinde, "Burası İslam ülkesi değil, Avrupa toprağı" mesajı vermek istiyordu.

BAKAN "İĞRENÇ" OLARAK NİTELENDİRDİAncak Flaman hükümetinin Kültür, Gençlik ve Brüksel İşlerinden Sorumlu Bakanı Sven Gatz, Wilders ve Dewinter'in "İslami safarisini" "iğrenç" olarak nitelendirdi. İki liderin kendi ön yargılarını onaylattırmak için Molenbeek'e gideceğini söyleyen Flaman bakan, bunu saygısızlık olarak değerlendirdi.

BELEDİYE BAŞKANI YASAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sosyalist Parti lideri Catherine Moreaux da Çarşamba günü Molenbeek Belediye Başkanı Françoise Schepmans'ı ziyaret ederek, ziyaretle ilgili gerekli önlemleri almasını istedi. Belçika makamları, 3 Kasım'daki ziyareti, güvenlik açısından endişe verici bulurken, Belediye Başkanı Schepmans, iki aşırı sağcı liderin gelişinin resmen yasaklanması için harekete geçti.Schepmans'a göre, Wilders ve Dewinter'in Molenbeek ziyareti ile ilgili henüz resmi bir başvuru yapılmadı. Ancak başvuru yapılırsa, belediyenin cevabı, "güçlü ve ses getiren bir hayır" olacak. Belediye Başkanı, aşırı sağcı etkinliğe karşı her türlü önlemin alınacağını vurgulayarak, "Onları burada istemiyoruz" dedi.

Schepmans'a göre, bölge polisi "toplumsal barışı sağlamak için gerekli düzenlemeyi" yapacak. Yani daha açık bir deyişle polis, aşırı sağcı liderlerden gerekirse zorla Molenbeek'i terk etmelerini isteyebilecek. Belediye Başkanı Schepmans ve belediye meclisi üyeleri, aşırı sağcı liderler hakkında "ilçenin imajına zarar verdiği" gerekçesiyle şikayette bulunacak.

"BELEDİYE BAŞKANI YASAKLADI"

Aşırı sağcı Flaman lider Dewinter, yasak kararı ile ilgili olarak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Belediye başkanı 3 Kasım'daki kişisel ziyaretimizi yasakladı. Neyi görmemizi istemiyor. Yine de geleceğiz" görüşünü dile getirdi.

Çok sayıda Fas kökenli göçmenin yaşadığı Molenbeek semti, Paris ve Brüksel saldırılarının ardından sıkça gündeme gelmişti. Her iki olayda da saldırganların çoğunun Molenbeek kökenli olduğu ortaya çıkmıştı.

Savaşmak için Suriye'deki cihatçı gruplara katılan Belçika vatandaşlarının büyük bölümü ile Sharia4Belgium adlı radikal İslamcı örgütün çok sayıda üyesinin de yine Molenbeek'le bağlantılı olduğu belirtilmişti.

Kaynak: haberinburada