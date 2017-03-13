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Hollanda'da Polisin Müdahale Ettiği Türk Başından Ağır Darbe Aldı
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HOLLANDA'DA POLİSİN MÜDAHALE ETTİĞİ TÜRK BAŞINDAN AĞIR DARBE ALDI


HOLLANDA'DA POLİSİN MÜDAHALE ETTİĞİ TÜRK BAŞINDAN AĞIR DARBE ALDI
Tarih : 13 Mart 2017, 14:10
Puan Ver : Hollanda'da Polisin Müdahale Ettiği Türk Başından Ağır Darbe Aldı(5/10)2


Hollanda'da, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşları arasında bulunan, emekli Hollanda askeri Halil İbrahim Kurt, polisin müdahalesi sırasında başından ağır darbe aldı.



Bakan Kaya'ya destek gösteri sırasında polis köpeği tarafından baldırından ısırılan Hüseyin Kurt'un ağabeyi, emekli Hollanda askeri Kurt, Hollanda polisinin atlı, köpekli ve coplu müdahalesini AA muhabirine güçlükle anlattı.



Halil İbrahim Kurt, Konsolosluğun önüne vardıklarında Hollanda polisinin her tarafı kapattığını, ne olduğunu anlamadan polisin bir anda saldırdığını söyledi.



 



kaynak:sabah








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