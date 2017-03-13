

Hollanda'da, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşları arasında bulunan, emekli Hollanda askeri Halil İbrahim Kurt, polisin müdahalesi sırasında başından ağır darbe aldı.



Bakan Kaya'ya destek gösteri sırasında polis köpeği tarafından baldırından ısırılan Hüseyin Kurt'un ağabeyi, emekli Hollanda askeri Kurt, Hollanda polisinin atlı, köpekli ve coplu müdahalesini AA muhabirine güçlükle anlattı.







Halil İbrahim Kurt, Konsolosluğun önüne vardıklarında Hollanda polisinin her tarafı kapattığını, ne olduğunu anlamadan polisin bir anda saldırdığını söyledi.







kaynak:sabah