Hollanda'da koalisyon hükümeti için yürütülen görüşmelerden bir sonuç alınamadı



Hollanda'da koalisyon görüşmelerini yürütmekle görevlendirilen ve son hükümette Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı olarak görev yapan Edith Schippers, bütün siyasi parti liderleriyle görüştüğünü ancak koalisyon için bir sonuç çıkmadığını söyledi.



Schippers, yaptığı açıklamada, pazartesi günü görüşmelere devam edeceğini belirterek "Bütün siyasi liderlerin, 3 gün boyunca vekilleri ile bir araya gelerek hükümetin kurulması için farklı tercihler üzerinde görüşmesi lazım." dedi.



Schippers, "Çok çeşitli koalisyon tercihleri yapıldı ama hiçbiri yeterli destek görmedi. Siyasi liderlerin, birinci koalisyon tercihleri dışında ikinci, hatta üçüncü tercihleriyle bana gelmeleri lazım." ifadesini kullandı.







kaynak:habertürk