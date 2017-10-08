HOLLANDA, SON MAÇI 7-0 KAZANAMAZSA DÜNYA KUPASINA GİDEMEYECEK
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubunda Hollanda'nın işi çok zorlaştı. Belarus'ta 3-1 kazanan Hollanda, İsveç'in aldığı skordan dolayı galibiyete sevinemedi. İsveç, Lüksemburg"u 8-0 ile geçti.
12 AVERAJ İÇİN TEK MAÇ KALDI
İsveç'i geriden takip eden Hollanda, son maçta kendi ipini kendisinin keseceğini hesaplıyordu ancak Lüksemburg maçı planları alt üst etti.
İsveç, Lüksemburg'u 8-0 yenmesiyle averajını 19 yaptı, Hollanda'nın averajı ise 7. A Grubu'nun son maçında 3. sıradaki Hollanda, 2. sıradaki İsveç'i konuk edecek. Hollanda'nın play off'a kalması için 6 farklı kazanması gerekiyor. Lider Fransa son hafta Belarus'u ağırlayacak.
İKİLİ AVERAJ DEVREYE GİRMİYOR
FIFA kuralları gereği puanlar ve averajlar eşit ise ikili averaja değil, çok gol atan takıma bakılacak. Grupta bu zamana kadar İsveç 26 gol atarken, Hollanda 19'da kaldı. Hollanda'nın ikinci sırayı alması için 7 fark atması gerekiyor.
HOLLANDA İYİ BAŞLADI AMA DEVAMI GELMEDİ
Dünya Kupası elemelerine deplasmandaki 1 - 1'lik İsveç beraberliğiyle başlayan Hollanda ardından Belarus 4 - 1 ile geçti.
Hollanda için kader maçları peş peşe geldi. Evinde Fransa'ya 1-0 kaybeden Hollanda, ardından gelen 3 amçta sadece Lüksemburg'u mağlup edebildi. Diğer iki maçta ise Bulgaristan'a 2-0 Fransa'ya 4-0 kaybetti.
Bu dönemde İsveç de Fransa'yı mağlup edince, Hollanda'nın önüne geçti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Büyükada'daki Toplantının Ardından Gözaltına Alınan 11 Aktivist İçin 15'er Yıl Hapis İstemi
- Kayserili Keçi Çobanı 6 Milyon Yıllık Fosil Buldu
- Toki, Ayder Yaylası İçin Arama Konferansı Yapacak
- İbb Başkanlığına Adaylığı Konuşulan Zülfü Livaneli Son Noktayı Koydu
- Başbakan Yıldırım İdlib İçin Mesajı Verdi: Rusya İle Birlikte Çalışıyoruz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Boksör Fırat Arslan, Arjantinli Rakibini Nakavt Etti
- Mustafa Denizli: Arda'nınki Acı Bir Tebessümdü, Gülme Değil
- Neymar Uefa'ya Başvurdu: Barcelona'yı Şampiyonlar Liginden Çıkarın
- Beşiktaş, Yarı Finale Yükselen Ampute Futbol Milli Takımı İçin Stadını Açtı
- Lucescu, İzlanda Maçının Suçunu Futbolcularda Buldu
DÜNYA HABERLERİ
- Büyük Firmalar Teker Teker Katalonya'dan Çıkıyor
- Park Ederken Kaza Yaptı, Bebeğini Bırakıp Köpeğini Hastaneye Götürdü!
- Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
- Vahşice Öldürülen Gazetecinin Cesedinin Parçaları 2 Ay Sonra Bulundu
- Askerlerle Poz Veren Trump'tan Üstü Kapalı Tehdit
Bu Haberle İlgili Yorumlar