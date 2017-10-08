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HOLLANDA, SON MAÇI 7-0 KAZANAMAZSA DÜNYA KUPASINA GİDEMEYECEK


Hollanda, son maçı 7-0 kazanamazsa Dünya Kupasına gidemeyecek
Tarih : 08 Ekim 2017, 10:30
Puan Ver : Hollanda, Son Maçı 7-0 Kazanamazsa Dünya Kupasına Gidemeyecek(8/10)4

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubunda Hollanda'nın işi çok zorlaştı. Belarus'ta 3-1 kazanan Hollanda, İsveç'in aldığı skordan dolayı galibiyete sevinemedi. İsveç, Lüksemburg"u 8-0 ile geçti.

12 AVERAJ İÇİN TEK MAÇ KALDI

İsveç'i geriden takip eden Hollanda, son maçta kendi ipini kendisinin keseceğini hesaplıyordu ancak Lüksemburg maçı planları alt üst etti.

İsveç, Lüksemburg'u 8-0 yenmesiyle averajını 19 yaptı, Hollanda'nın averajı ise 7. A Grubu'nun son maçında 3. sıradaki Hollanda, 2. sıradaki İsveç'i konuk edecek. Hollanda'nın play off'a kalması için 6 farklı kazanması gerekiyor. Lider Fransa son hafta Belarus'u ağırlayacak.

İKİLİ AVERAJ DEVREYE GİRMİYOR

FIFA kuralları gereği puanlar ve averajlar eşit ise ikili averaja değil, çok gol atan takıma bakılacak. Grupta bu zamana kadar İsveç 26 gol atarken, Hollanda 19'da kaldı. Hollanda'nın ikinci sırayı alması için 7 fark atması gerekiyor.

HOLLANDA İYİ BAŞLADI AMA DEVAMI GELMEDİ

Dünya Kupası elemelerine deplasmandaki 1 - 1'lik İsveç beraberliğiyle başlayan Hollanda ardından Belarus 4 - 1 ile geçti.

Hollanda için kader maçları peş peşe geldi. Evinde Fransa'ya 1-0 kaybeden Hollanda, ardından gelen 3 amçta sadece Lüksemburg'u mağlup edebildi. Diğer iki maçta ise Bulgaristan'a 2-0 Fransa'ya 4-0 kaybetti.

Bu dönemde İsveç de Fransa'yı mağlup edince, Hollanda'nın önüne geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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