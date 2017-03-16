

Hollanda'daki seçimlerin ardından Türkiye'den ilk değerlendirme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler, böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok." dedi.







kaynak:hürriyet