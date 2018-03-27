HOLLANDA, PORTEKİZ DEPLASMANINDA FARKLI KAZANDI
Hazırlık maçında Portekiz deplasmanına giden Hollanda rakibini 3-0 mağlup etti. Hollanda'da Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel 32. dakikada takımının 2. golünü kaydeden isim oldu.
Hazırlık maçında 2018 Dünya Kupası öncesi yeni isimleri denemek isteyen Portekiz, Dünya Kupası'na katılamayarak hayal kırıklığı yaratan ve gençleşmeye giren Hollanda'yı ağırladı.
DEPAY HOLLANDA'YI ÖNE GEÇİRDİ
Mücadeleye hızlı başlayan taraf Ronald Koeman'ın öğrencileri oldu. 11. dakikada Lyon'un yıldızı Memphis Depay ülkesi adına skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.
Bu golün ardından oyuna denge getirmek isteyen Portekiz dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo ile pozisyonlar buldu. Ancak ev sahibi ekip bunları değerlendiremedi.
BEŞİKTAŞLI YILDIZ TAKIMININ 2'NCİ GOLÜNÜ ATTI
32. dakikada Portakallar adına bu kez Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Bael sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı tam bu skorla bitecek denirken 45+1'de Liverpool'un rekor transfer Virgil van Dijk, Hollanda'nın 3-0 ile soyunma odasına gitmesini sağladı.
FENERBAHÇELİ NETO 2'NCİ YARI OYUNA GİRDİ
Mücadelenin 2. yarısında Portekiz oyuncu değişiklikleri ile başladı. Bunlardan biri de Fenerbahçe forması giyen Neto oldu. Luis Neto, Rolando'nun yerine oyuna dahil oldu.
Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Ricardo Quaresma ise Portekiz adına sahada 55 dakika kaldı ve yerini Gelson Martins'e bıraktı.
PORTEKİZ MÜCADELEYİ 10 KİŞİ TAMAMLADI
Mücadelede dakikalar 61'i gösterdiğinde Joao Cancelo 2. sarı karttan dolayı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra Portekiz mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.
Maçta başka gol olmayınca Hollanda maçı ilk yarıda bulduğu 3 golle 3-0 kazanmasını bildi.
Kaynak: haberinburada
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