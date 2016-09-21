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hollanda milli takımı'na türkiye'den sadece sneijder!

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NA TÜRKİYE'DEN SADECE SNEİJDER!

Hollanda Teknik Direktörü Danny Blind, açıkladığı 29 kişilik aday kadroya Süper Lig'den sadece Galatasaray'dan Wesley Sneijder'i çağırdı. Hollandalı çalıştırıcı, Nigel de Jong ve Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, Gregory Van der Wiel ve Jeremain Lens'i ise kadroya dahil etmedi.

Tarih : 21 Eylül 2016, 11:35
Puan Ver : Hollanda Milli Takımı'na Türkiye'den Sadece Sneijder!(0/10)


Hollanda Teknik Direktörü Danny Blind'in belirlediği 29 kişilik aday kadro belli oldu. Danny Blind Süper Lig'den sadece Galatasaray'dan Wesley Sneijder'i çağırdı.



Bayern Münihli futbolcu Arjen Robben, Schalke 04'ün forveti Klaas Jan Huntelaar ve Manchester United forması giyen Memphis Depay'ı da kadroya almayan Blind, Lazio'dan Stefan de Vrij ve Southampton'dan Jordy Clasie'yi tekrar milli takıma davet etti.



2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda bulunan Hollanda, sahasında 7 Ekim'de Belarus ve 10 Ekim'de ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.








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