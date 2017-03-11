

Hollanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti.







Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada "Eğer Hollanda uçuş iznimi iptal ederse, ekonomik ve siyasi yaptırımlarımız çok ağır olur. Hollanda bu tür yanlış politikalarından vazgeçsin" demişti.







Hollanda, kamu düzeni ve güvenlik endişesiyle iniş izninin iptal edildiğini açıkladı.







Reuters'ın haberine göre Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin yaptırım tehdidinin mantıklı çözüm arayışını imkansız hale getirdiği ifade edildi.







Çavuşoğlu, Rotterdam'daki referandum etkinliğine katılacaktı.







kaynak:habertürk