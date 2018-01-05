HOLLANDA BASINI: SNEİJDER, BÜLENT UYGUN'UN TAKIMIYLA ANLAŞTI
Hollanda basını, Wesley Sneijder'in, Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar ekibi Al-Gharafa ile anlaştığını yazdı.
Galatasaray'dan sezon başında ayrılan ve Nice'te yeterince forma şansı bulamayan Wesley Sneijder için flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce MLS ekibi Los Angeles Galaxy'e transfer olacağı yazılan Wesley Sneijder'in Katar'da oynayacağı gündeme geldi.
BÜLENT UYGUN ÇALIŞTIRIYOR
Hollanda basınında yer alan habere göre; Wesley Sneijder, Katar'ın Al-Gharafa ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Osmanlıspor ile Eylül ayında yolları ayrılan Bülent Uygun, geçtiğimiz günlerde Al-Gharafa ile anlaşmıştı.
Kaynak: haberinburada
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