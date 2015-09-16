HOLLANDA BAŞBAKANI'NIN FOTOĞRAFIYLA SAHTE SURİYE PASAPORTU ÇIKARTTI
Hollandalı bir gazeteci, ne kadar kolay yoldan sahte Suriye pasaportu alındığını gözler önüne serdi. Gazeteci, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin fotoğrafını kendi fotoğrafıymış gibi kullandı.
Suriye pasaportunun ne kadar kolay temin edildiği Hollandalı bir gazeteci tarafından gözler önüne serildi. Ortadoğu'da yaşayan Haarald Doornbos, kendi adına iki gün içinde sahte Suriye pasaportu aldığını anlattı.
825 dolar karşılığında Suriye pasaportunu eline alan gazeteci, “Başbakanın fotoğrafını kullanmamın sebebi Mark Rutte'nin şahsı ile ilgili değildi. Onun fotoğrafını kullanarak sahte pasaport alabilirsem bu işlerin ne kadar ayak altına düştüğünü göstermeyi istedim” diye konuştu.
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