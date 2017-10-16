İttifak Holding'de yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili maaşlarındaki rekor artış ile ilgili SPK harekete geçti. Kurul, yönetici zamlarının çalışan zamlarını geçmemesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İttifak Holding'de yapılan maaş zammına 'dur' dedi. Holding'in 11 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen genel kurulunda, yönetim kurulu başkanının aylık net maaşına yüzde 200'ün üzerinde bir zam yapılması kararı alınmıştı. Karar sonrası, yönetim kurulu başkanının aylık net maaşı 24 bin liradan 80 bin liraya çıkarılmış, aynı genel kurulda aylık net 20 bin lira olan yönetim kurulu başkan vekili maaşı ise yüzde 50'lik artışla 30 bin lira olmuştu.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN ZAM, ÇALIŞANLARA YAPILAN ZAMMI GEÇMEYECEK

SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre Kurul, şirketin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan vekili ve ücretlerinde değişen oranlarda artış yapılmış diğer yönetim kurulu üyelerinin zam oranlarının, şirket personeline yapılan genel ücret artışı oranı olan yüzde 8,14'ü geçemeyeceğine karar verdi. Bu karara göre şirketteki zamlar, 80 bin lira olarak belirlenen yönetim kurulu başkanının maaşının 25.953 lirayı, yönetim kurulu vekili maaşının ise 21.628 lirayı geçmemek üzere yeniden belirlenecek. SPK ayrıca, geçen süre zarfında Kurul tarafından hesaplanan tutarı aşan ücretlerin yasal faizi ile birlikte 30 gün içinde iade edilmesi gerektiğinin de şirkete bildirildiğini ifade etti.

ÇALIŞANLARA YÜZDE 8 ZAM YAPILMIŞTI

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini eski bankacı Ünsal Sözbir'in yürüttüğü şirkette çalışanlar için ise 2017 yılında yapılan ortalama konsolide genel ücret artış oranı yüzde 8,14 olmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu, şirketin finansal durumu, yüksek halka açıklık oranı, söz konusu genel kurul toplantısına düşük katılım oranı ve yönetim kurulu toplantılarına katılım durumlarını dikkate alarak yapılan zamların yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı. SPK; yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan vekili ve diğer üyeler içinde yapılacak zammın bu oranı aşmamamasın istedi.

SPK'NIN AÇIKLAMASI

SPK'nın 13.10.2017 tarihli bülteninde konu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilere yer verildi.

"İttifak Holding A.Ş.'nin (Şirket) 11.05.2017 tarihli genel kurul kararı çerçevesinde belirlenen yönetim kurulu üye ücretleri ile ilgili olarak; aylık net ücreti 24.000 TL'den 80.000 TL'ye artırılan yönetim kurulu başkanı ve aylık net ücreti 20.000 TL'den 30.000 TL'ye artırılan yönetim kurulu başkan vekili ile ücretlerinde değişen oranlarda artış yapılmış diğer yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin,

- Şirket'in finansal durumu,

- Şirket'in yüksek halka açıklık oranı,

- Anılan genel kurul toplantısına düşük katılım oranı,

- Şirket yönetim kurulu toplantılarına katılım durumları

dikkate alınarak, Şirket'te yönetim kurulu üyeleri dışındaki Şirket personeline 2017 yılında yapılan ortalama konsolide genel ücret artış oranı olan % 8,14 oranını geçmemesini teminen, yönetim kurulu başkanı için 25.953 TL'yi, yönetim kurulu başkan vekili için 21.628 TL'yi ve diğer üyeler içinde aynı oranda yapılabilecek artışı aşmamak suretiyle yeniden belirlenmesi bu suretle hesaplanan tutarı aşan ücretlerin yasal faizi ile birlikte 30 gün içinde iadesi hususunda Şirketin bilgilendirilmesine karar verilmiştir." (Uzman Para)

Kaynak: haberinburada