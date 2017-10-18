HOFFENHEİM MAÇI ÖNCESİ BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK
Avrupa Liginde yarın Hoffenheim ile karşılaşacak olan Başakşehir'de, Emre ve Da Costa sakatlıkları nedeniyle, Adebayor ve Mossoro da Abdullah Avcı'nın kararıyla kadroya alınmadı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak olan Başakşehir, Almanya'ya 4 oyuncusundan yoksun gitti.
Turuncu-lacivertliler; Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Mossoro ve Manuel da Costa'dan yoksun olarak Almanya'ya vardı.
EMRE BELÖZOĞLU SAKAT
Başakşehir'de Emre ve Da Costa sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmezken; Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı doğrultusunda kafilede yer almadı.
beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Rhein-Neckar Arena'da bu akşam düzenlenecek basın toplantısına katılacak,
STATTA YAPILAN ANTRENMANLA HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK
Basın toplantısının ardından turuncu-lacivertliler, statta yapacağı antrenmanla Hoffenheim maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Başakşehir'de, takımın önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro ve Manuel da Costa, Almanya'ya getirilmedi.
MAÇ YARIN SAAT 22.05'TE OYNANACAK
Turuncu-lacivertli takımda Emre Belözoğlu ve Da Costa sakatlıkları, Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.
Rhein-Neckar Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Aleksei Eskov yönetecek.
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 1 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. İki maçını da kazanan Braga 6 puanla lider; 4 puanlı Ludogorets 2'nci sırada ve henüz puanı bulunmayan Hoffenheim son sırada yer alıyo
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dicle Nehri'nde Sular Çekildi, Balıklar Telef Oldu
- Sarallar Ve Şahinlerin Karşı Karşıya Geldiği Dava Başladı, Komandolar Adliyede Nöbet Tuttu
- D-100 Karayolundaki Zincirleme Kaza Trafiği Durma Noktasına Getirdi
- Tahtaya Kaldırdığı Öğrencisine Dayak Atan Öğretmen Açığa Alındı
- Erdoğan, Büyük Bir Senaryo İle Karşı Karşıyayız Deyip Tehlikeyi Açıkladı: Terör Kuşatması Var
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Ryan Babel: Maçı Kazanarak Çok Büyük Bir Adım Attık
- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Grubunda Bir Galibiyet Daha Alırsa Liderliği Garantileyecek
- Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde Topladığı 9 Puanla Kendi Rekorunu Kırdı.
- Şampiyonlar Ligi Grubunda 3'te 3 Yapan Beşiktaş Yüzde 92 İhtimalle Çeyrek Finalde
- Beşiktaşlı Cenk Tosun Sırrını Açıkladı: İdmanlardan Önce De Sonra Da Çalışıyorum
DÜNYA HABERLERİ
- Hamaney, Trump'a Meydan Okudu: Nükleer Anlaşmayı Yırtarsa Biz Dilim Dilim Doğrarız
- Bu Ölüm İstatistikleri Sizi Çok Şaşırtacak
- Yer: Hollanda! Avrupa'da Yükselen Irkçılığı Yerle Bir Eden Video
- Şaşkın Milyoner! Köşeyi Döndüğünü Bir Sene Sonra Fark Etti!
- Abd'li Komutan: Kuzey Kore Konusunda Akla Hayale Gelmeyenleri Hayal Etmemiz Gerek
Bu Haberle İlgili Yorumlar