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Hoffenheim maçı öncesi Başakşehir'de 4 eksik

HOFFENHEİM MAÇI ÖNCESİ BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK

Avrupa Liginde yarın Hoffenheim ile karşılaşacak olan Başakşehir'de, Emre ve Da Costa sakatlıkları nedeniyle, Adebayor ve Mossoro da Abdullah Avcı'nın kararıyla kadroya alınmadı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 18:50
Puan Ver : Hoffenheim Maçı Öncesi Başakşehir'de 4 Eksik(6/10)2

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak olan Başakşehir, Almanya'ya 4 oyuncusundan yoksun gitti.

Turuncu-lacivertliler; Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Mossoro ve Manuel da Costa'dan yoksun olarak Almanya'ya vardı.

EMRE BELÖZOĞLU SAKAT

Başakşehir'de Emre ve Da Costa sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmezken; Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı doğrultusunda kafilede yer almadı.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Rhein-Neckar Arena'da bu akşam düzenlenecek basın toplantısına katılacak,

STATTA YAPILAN ANTRENMANLA HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK

Basın toplantısının ardından turuncu-lacivertliler, statta yapacağı antrenmanla Hoffenheim maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Başakşehir'de, takımın önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro ve Manuel da Costa, Almanya'ya getirilmedi.

MAÇ YARIN SAAT 22.05'TE OYNANACAK

Turuncu-lacivertli takımda Emre Belözoğlu ve Da Costa sakatlıkları, Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Rhein-Neckar Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Aleksei Eskov yönetecek.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 1 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. İki maçını da kazanan Braga 6 puanla lider; 4 puanlı Ludogorets 2'nci sırada ve henüz puanı bulunmayan Hoffenheim son sırada yer alıyo

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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