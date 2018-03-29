HOCASININ ODASINDA İNTİHAR ETMİŞTİ! ALARA'DAN ACI HABER GELDİ
Hukuk fakültesi öğrencisi Alara Karademir'in, okulun Ankara'ya düzenlediği gezide, hocası Hasan Atilla Güngör'ün odasında intihar ettiği iddiasına dair soruşturması sürerken acı haber geldi.
Yoğun bakımda tedavisi süren Karademir'in beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN HOCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Alara Karademir'in hocası ile ilişkisi olduğu iddia edilmiş, öğretim görevlisi Hasan Atilla Güngör görevden uzaklaştırılmıştı.
Alara'nın dayısı Gencer Gündüz, "Kendisini banyoya kilitledi, intihar etti deniliyor. Ben gidip banyoyu gördüm. Küçücük bir yer. Hiçbir çırpınma, boğuşma emaresi yok. 'Kendisini astı' denilen yer, duşakabinin kenarı. Çok sağlam bir malzemeden yapılmamış. Yerden de çok yüksek değil" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Odatv.com
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Telefon Kullananlar Dikkat! 70 Popüler Uygulama Yasaklandı
- İnternetten Yemek Siparişi Veren Genç, Kuryenin Saldırısına Uğradı! O Anlar Kamerada
- Tedavi İçin Hastaneye Götürülen Mahkum Pencereden Atlayıp Kaçtı! O Anlar Kameraya Yansıdı
- Sınırı Geçen 2 Yunan Askerinin Tahliye Talebi Reddedildi!
- Rusya'dan Övgü Dolu Türkiye Mesajı: Sorumlu Davrandılar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Yargılanmasına Karar Verildi
- Savaşın Ayak Sesleri! İki Süper Güç Suriye'de Burun Buruna Geldi
- İç Çamaşırlı Fotoğrafını Paylaşan Kızı İşten Çıkardılar
- 68 Kişinin Öldüğü Katliamdan Detay: Mahkumlar Kendilerini Ateşe Vermiş
- Kuzey Kore Liderinin Çin Ziyareti İçin Kullandığı Gizemli Treninin İçinden İlk Fotoğraflar
Bu Haberle İlgili Yorumlar