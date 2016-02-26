

AK Parti Osmaniye Kadın Kolları İl Başkanı Meryem İci, Hocalı katliamına ilişkin, “Bizim için dün Srebrenitsa'da, Halepçe'de, bu gün Hama'da, İdlip'de, Türkmen dağından yaşananlar ne ise 24 yıl önce Hocalı'da yaşananlar da odur”







İci, AK Parti il binasında, Hocalı katliamının 24. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yaptığı konuşmada, 26 Şubat 1992'de Ermenilerin, Azerbaycan'ın dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabası'ndaki 613 Azeri Türk'ünü öldürdüğünü hatırlattı.







Ermenilerinin Hocalı'da, Sovyetler Birliğinin desteğiyle kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan yüzlerce insanı öldürdüğünü ifade eden İci, şunları kaydetti:



“Ermenilerin bu eşine az rastlanır katliamında 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla kadın olmak üzere 613 masum insanı katletti. O kara gece yaşananlar maalesef yalnızda insanların katledilmesinden ibaret değildir. Cesetlerin birçoğunun yakıldığı ve gözlerinin oyulduğu tespit edilmiştir. Bu katliamın üzerinden 24 yıl geçmiştir. Ermenilerin ve ona destek vere Sovyetler Birliği'nin insan hakları ve uluslararası hukuki anlaşmalara karşı olarak işlenmiş bir suçtur.”







İci, Türkiye için Azerbaycan'ın sadece bir devlet olmadığını, iki ülkenin özde kardeş olduğunu belirtti.







Anadolu halkının Azerbaycan'ın acısının yüreğinde hissettiğini dile getiren İci, şöyle devam etti:







“Biz aynı dili konuşan, aynı inanca mensup, ortak bir tarihi geçmişi paylaşan sözde değil, özde iki kardeş milletiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını Ana