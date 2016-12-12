

F.Bahçe'nin ele avuca sığmayan yıldızı Volkan Şen, Emenike ile birlikte teknik direktör Dick Advocaat'tan en çok fırça yiyen isim. Son Feyenoord maçında Lens'in yerine oyuna girip hatalı bir pas veren, üstüne de hakemle didişip gereksiz bir sarı kart gören Şen, hocayı çileden çıkardı. Hollandalı çalıştırıcı, "İstiyorsan oyundan alayım" diyerek futbolcusuna sert bir tepki gösterdi.







'KASACAK BİR ŞEY YOK'



Sinirini alamayan Advocaat'ın, maçtan sonra da Volkan'ı, "Hiçbir şey yapmıyorsun. Topla o kadar çok oynuyorsun ki kendi kendi kendini yorup, sonra da bekini kaçırıyorsun. Bir an önce kendine gel!" şeklindeki sözlerle fırçaladığı ortaya çıktı. Sürekli azarlanmaktan bıkan 29 yaşındaki futbolcunun, takım kaptanları Volkan Demirel ile Mehmet Topal'a bundan dert yandığı belirlendi.







Şen'in kaptanlara, "Benim bütün çabam, takım için faydalı bir şeyler yapıp 'beceriksiz' yaftasından kurtulmak. Ama ne yapsam olmuyor. Fırça yemekten kurtulamıyorum?" şikayetinde bulunduğu öğrenildi. Ancak yıldız futbolcu, kaptanlarından yüz bulamadı.







Hem Volkan Demirel, hem Mehmet Topal hocaya hak verirken, "Kusura bakma ama Advocaat çıldırmasın da ne yapsın! Topla çok oynuyorsun ve hep zor işleri deniyorsun. Basit oyna, adam ne istiyorsa onu yap. Kasacak bir şey yok, rahat ol. Kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilsin. Sen milli oyuncusun" dedikleri ifade edildi.







kaynak:fotomaç