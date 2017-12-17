Dünyaca ünlü İsveçli giyim firması H&M, cirosunda 5 milyar euro azalma olunca 1998'den bu yana ilk kez bazı mağazalarını kapatma kararı aldı.

Dünyaca ünlü İsveçli giyim firması Hennes & Mauritz (H&M) yılın son çeyreğinde ciroda yüzde 4'lük bir kaybın meydana gelmesi nedeniyle bazı tasarruf önlemlerini hayata geçirme kararı aldı.

BAZI MAĞAZALAR KAPATILACAK

H&M'in Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Johan Persson, Stockholm'de yaptığı açıklamada, bazı mağazaların kapatılacağını ve daha az sayıda yeni mağaza açılacağını açıkladı.

İNTERNET DARBESİ

Deutsche Welle'nin haberine göre Persson, müşterilerin ağırlıklı olarak internetten alışveriş yapması sonucu mağazalarda arzu edilen kazanca ulaşılamadığını belirterek, "hızla değişen müşteri alışkanlıklarına" uyum sağlamak için firmanın dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. H&M yöneticisi Persson, internetten satışların ise "iyi bir gelişme kaydettiğini" söyledi.

CİRODA 5 MİLYAR EUROLUK AZALMA

H&M'in cirosunda son çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 milyar euroluk azalma meydana geldi. H&M kaç mağazanın kapatılacağı konusunda ise bilgi vermedi. H&M'in dünya genelinde 4 bin 553 mağazası bulunuyor.

1998 YILINDAN BU YANA BİR İLK

Firmanın cirosu 1998 yılından bu yana ilk kez azaldı. Firma yöneticisi Persson'un açıklamalarının ardından, H&M hisseleri borsada yüzde 14 değer kaybederek 2009'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Kaynak: haberinburada