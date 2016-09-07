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HKK'DAN 73 ASKERİ PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ


HKK'DAN 73 ASKERİ PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ
Tarih : 07 Eylül 2016, 12:43
Puan Ver : Hkk'dan 73 Askeri Personel İhraç Edildi(8/10)9


Milli Savunma Bakanlığı, soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından (HKK) 73 askeri personelin daha Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişkisinin kesildiğini bildirdi.



Bakanlığın resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.





Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında HKK'dan 73 askeri personelin daha TSK ile ilişkisinin kesildiği belirtilen açıklamada, "Personel ihraçları azami hassasiyet gösterilerek yapılıyor. Ülkesiyle, milletine bağlı kahraman askerlerimiz görevlerini başarıyla sürdürüyor. Ordumuz, FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe çok daha güçlenerek milletimizin hizmetine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.








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