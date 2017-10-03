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hizmetli dehşet saçtı! okulun arkasında tartıştığı 2 kardeşi de bıçakladı

HİZMETLİ DEHŞET SAÇTI! OKULUN ARKASINDA TARTIŞTIĞI 2 KARDEŞİ DE BIÇAKLADI

Sakarya'daki bir orta okulun hizmetlisi, daha önce aralarında husumet olan iki kardeşi okulun arkasında bıçakladı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 17:50
Puan Ver : Hizmetli Dehşet Saçtı! Okulun Arkasında Tartıştığı 2 Kardeşi De Bıçakladı(6/10)8


Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde orta okulda hizmetli olarak görev yapan Ü.Ç. okulun arkasında buluştuğu 2 kişiyi bıçakladı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.



TARTIŞIRKEN KAVGA ÇIKTI



Olay sabah saatlerinde, Pamukova Yenice Mahallesi'nde bulunan Fatmahanım Ortaokulu'nun arkasında meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş Y.G. ve F.G. okula gelerek aralarında husumet bulunan okulda hizmetli olarak görev yapan Ü.Ç. ile görüştü. Çocukların derste olduğu sırada, Ü.Ç. ile 2 kişi okulun arkasında bahçe duvarının dışında tartışırken kavga çıktı. Ü.Ç. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak iki kardeşe saldırdı.



OKULUN ARKASINDA BULUŞTUĞU 2 KARDEŞİ BIÇAKLADI



Y.G. ve F.G. aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kardeşe müdahalede bulundu. Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.GÖZALTINA ALINDI, BIÇAĞA EL KONULDU



Polis, Ü.Ç.'yi gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağa el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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