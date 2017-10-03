HİZMETLİ DEHŞET SAÇTI! OKULUN ARKASINDA TARTIŞTIĞI 2 KARDEŞİ DE BIÇAKLADI
Sakarya'daki bir orta okulun hizmetlisi, daha önce aralarında husumet olan iki kardeşi okulun arkasında bıçakladı.
Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde orta okulda hizmetli olarak görev yapan Ü.Ç. okulun arkasında buluştuğu 2 kişiyi bıçakladı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
TARTIŞIRKEN KAVGA ÇIKTI
Olay sabah saatlerinde, Pamukova Yenice Mahallesi'nde bulunan Fatmahanım Ortaokulu'nun arkasında meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş Y.G. ve F.G. okula gelerek aralarında husumet bulunan okulda hizmetli olarak görev yapan Ü.Ç. ile görüştü. Çocukların derste olduğu sırada, Ü.Ç. ile 2 kişi okulun arkasında bahçe duvarının dışında tartışırken kavga çıktı. Ü.Ç. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak iki kardeşe saldırdı.
OKULUN ARKASINDA BULUŞTUĞU 2 KARDEŞİ BIÇAKLADI
Y.G. ve F.G. aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kardeşe müdahalede bulundu. Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.GÖZALTINA ALINDI, BIÇAĞA EL KONULDU
Polis, Ü.Ç.'yi gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağa el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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