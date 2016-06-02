

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.







Başbakan Yıldırım 'AK Parti'de değişim bir bayrak yarışıdır, kişiler değişir hedefler değişmez millete hizmet yolunda kararlılık artarak devam eder' dedi.







Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:







'64.Hükümet'te ve önceki hükümetlerde görev yapan Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve arkadaşlarına huzurunuzda teşekkür ediyorum. AK Parti'de değişim bir bayrak yarışıdır kişiler değişir hedefler değişmez millete hizmet yolunda kararlılık artarak devam eder. Bütün yol arkadaşlarıma ana kademe kadın kolları gençlik kolları kuruculardan delegelere mahalle temsilcilerinden genel merkez karar yönetim kurulu üyelerine bütün parti teşkilatımızın birimlerine ve milyonlarca parti üyelerimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu kongrede ortaya konan bu örnek davranıştan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.







'HİZMET YAPMAZSAN VATANDAŞ...'







Bizim siyasi rakiplerimiz zannediyor mu ki AK Parti'de kaşımıza gözümüze bakarak oy veriyorlar? Vatandaşa hizmet yapmazsan vatandaş dersini verir kaldırır kenara atar sizi.







'ANAYASA NE SÖYLERSE SÖYLESİN'







21-22 milyon vatandaşın önüne gidip, onlardan destek isteyen cumhurbaşkanı 'Ben bir işe karışmam' diyebilir mi? Siyasette böyle bir şey var mı? Anayasa ne söylerse söylesin, Cumhurbaşkanımızın fiili olarak siyasi sorumluluğu doğmuştur. Anayasa, darbe anayasasıdır. Fiili durumla Anayasanın şu anda birbiriyle uyumlu hale getirilmesi gerekir. AK Parti'nin, AK Parti'ye gönül veren milyonların önündeki en önemli görev budur.







'YENİ ANAYASAYI DA YAPACAĞIZ, BAŞKANLIK SİSTEMİNİ DE GETİRECEĞİZ'







Sorunları torunlara bırakarak bu günlere gelen parti değil AK Parti. Dağ gibi soruları dağ gibi hizmetlere dönüştüren partidir AK Parti. Yeni anayasayı da yapacağız başkanlık sistemini de Türkiye'ye getireceğiz. İstiyoruz ki bu yapılacak yeni anayasaya siyasi partilerin rakiplerimizin de bir katkısı olsun. Bu onura onlar da ortak olsun. Bir anayasa teklifini Meclis'in gündemine getireceğiz ondan sonra karar Meclis'indir.







'DİYELİM Kİ OLMADI...'







Diyelim ki olmadı adres yine belli millete tekrar gideceğiz. Kararı millet verecek. Durup dururken milletin işi gücü var sürekli bize destek atacak hali yok. Tarlası var dükkanı var pazarı var işi gücü var. Bize şunu da dememesi lazım milletin 'Biz sizi seçtik ne zırt pırt geliyorsunuz aranızda anlaşın işi halledin.' Mecbur kalmadıkça milletin önüne sorun götürmemiz lazım.







'PARA BOL DİYOR'







Bizim en büyük değerimiz vakittir. Para her zaman bulunur. Maliye Bakanı burada duruyor 'Para bol diyor, para bol...' Ama giden vakiti geri getiremeyiz.







'SİZDEN 15 DAKİKA ALACAĞIM VAR'







Artık toplantıları vaktinde yapmaya alışacaksınız. Ben 9'a 10 kala buraya geldim. Sizden 15 dakika alacağım var. Bu seferlik neyse. Bundan sonra vaktimizi daha verimli kullanacağız.







'İZMİRLİLER UZAK GÖRÜŞLÜ DE ONUN İÇİN'







Bugün bir partinin sözcüsü diyor ki 'İzmir başkan çıkarmadı. Başbakan seçilmedi de atandı' falan diyor. Aslında İzmir başbakan çıkardı. Ana muhalefet partisi lideri kampanyada benim rakibimdi 'İzmir başbakan çıkaracak' diye dolaştı durdu. Ben İzmirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Onu mahcup etmediler. Niye İzmir beni başkan yapmadı? İzmirliler uzak görüşlü de onun için. Hala nelerle uğraşıyorlar? Bunu bana söylerken genel başkanlarının oralara nasıl geldiğini unutmuşlar.'