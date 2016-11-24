

1-Tek ayak denge testi







Bu test beyin sağlığı ve felç riski hakkında öngörüde bulunmaya yardımcı olabilir. Araştırmacılar, tek ayak üzerinde 20 saniyeden fazla dengede duramamanın serebral küçük damar hastalığıyla bağdaştırılabileceğini ortaya koydu. Serebral küçük damar hastalığı, damarların esnekliğini kaybettirebilir ve kan akışını bozabilir.







2-Dudak çatlaması



Sabahları dudaklarınız çatlamış bir şekilde uyanmak, kalp hastalığı riskinizi büyük ölçüde artıran uyku apnesi belirtisi olabilir. Horladığınızda dudaklarınız üzerinden hava geçişi olduğu için bu dudaklarınızın kurumasına neden olur. Araştırmalar günde sadece 20 dakika spor yapmanın, semptomları azaltabileceğini gösteriyor.







3-Gözlerde kırmızılık







Kanlanmış gözler artrit göstergesi olabilir. Artrit, eklemlerin ağrılı bir şekilde iltihaplanması ve sertleşmesi durumudur. Eklemlerinizde oluşan enflamasyon (iltihaplanma) gözleriniz de dahil olmak üzere tüm vücuda yayılır.







4-Koku kaybı







Koku alma duyunuzun azalması parkinson, alzheimer veya bir başka nörodejeneratif bir hastalığın belirtisi olabilir. Hücreler öldükçe beyin fonksiyonları gerilemeye başlar. Koku alma duyusu da ilk etapta kaybedilen fonksiyonlardan biri. Koku duyunuzun doğru işleyip işlemediğini anlamak için bir koklama testi yaptırabilirsiniz.