HIZLI KİLO VERMENİN YOLLARI!
Tok tutan yiyecekler nelerdir? Hızlı kilo vermenin yollarını anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, kilo verme sürecini hızlandıracak önerilerde bulundu
Hızlı kilo vermek, kilolardan hızlıca kurtulmak pek çok kişinin istediği bir şey. Peki, kilo verirken nelere dikkat edilmeli? Hangi kurallara uyulmalı? Hayatımızda neleri değiştirmeliyiz? Fit ve sağlıklı olmak için ne yapmalıyız? İşte bu merak edilen soruların yanıtları...
ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Mayo Clinic tarafından yayımlanan diyet kitabında, günlük hayata adapte edilemeyen diyet mitlerinin bir kenara bırakılarak birkaç sağlıklı alışkanlığın edinilip bazı kötü alışkanlıkların terk edilmesiyle kolay kilo vermenin ve bu kiloyu korumanın yolları anlatılıyor.
Mayo Clinic uzmanlarına göre; tüm yapılması gereken, doğru yiyecekleri bulmak, yemekten zevk alarak tüketmek, böylece strese girmeden zayıflama süreci geçirmek, doğru beslenmeyi öğrenmek ve eski kötü alışkanlıklara dönmemek.
kaynak:habertürk
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