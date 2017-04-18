Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

hızlı kilo vermenin yolları!

HIZLI KİLO VERMENİN YOLLARI!

Tok tutan yiyecekler nelerdir? Hızlı kilo vermenin yollarını anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, kilo verme sürecini hızlandıracak önerilerde bulundu

Tarih : 18 Nisan 2017, 09:50
Puan Ver : Hızlı Kilo Vermenin Yolları!(6/10)4


Hızlı kilo vermek, kilolardan hızlıca kurtulmak pek çok kişinin istediği bir şey. Peki, kilo verirken nelere dikkat edilmeli? Hangi kurallara uyulmalı? Hayatımızda neleri değiştirmeliyiz? Fit ve sağlıklı olmak için ne yapmalıyız? İşte bu merak edilen soruların yanıtları...



ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Mayo Clinic tarafından yayımlanan diyet kitabında, günlük hayata adapte edilemeyen diyet mitlerinin bir kenara bırakılarak birkaç sağlıklı alışkanlığın edinilip bazı kötü alışkanlıkların terk edilmesiyle kolay kilo vermenin ve bu kiloyu korumanın yolları anlatılıyor.



Mayo Clinic uzmanlarına göre; tüm yapılması gereken, doğru yiyecekleri bulmak, yemekten zevk alarak tüketmek, böylece strese girmeden zayıflama süreci geçirmek, doğru beslenmeyi öğrenmek ve eski kötü alışkanlıklara dönmemek.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Hızlı  Kilo  Vermenin  Yolları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER