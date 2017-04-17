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hızlı giriş ile şifre unutma derdine son

HIZLI GİRİŞ İLE ŞİFRE UNUTMA DERDİNE SON

Turkcell'in Hızlı Giriş teknolojisi ile mobil veya web sitelerine giriş artık çok daha güvenli ve hızlı hale geliyor. Kullanıcılar üye girişi menüsünden şifre girmek yerine cep telefonu numaralarını girdikten sonra, açılan ekranı tek tıkla onaylayarak giriş yapabiliyor.

Tarih : 17 Nisan 2017, 10:00
Puan Ver : Hızlı Giriş İle Şifre Unutma Derdine Son(9/10)9


Turkcell'in Hızlı Giriş teknolojisi ile mobil veya web sitelerine giriş artık çok daha güvenli ve hızlı hale geliyor. Kullanıcılar üye girişi menüsünden şifre girmek yerine cep telefonu numaralarını girdikten sonra, açılan ekranı tek tıkla onaylayarak giriş yapabiliyor.



Mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini daha hızlı ve güvenli hale getiren Hızlı Giriş teknolojisi, her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Hızlı Giriş, cep telefonu numarasını kullanıcı adı olarak kullanmanızı sağlayarak kişiye  özel şifre üretiyor ve üye girişlerinin daha güvenli ve hızlı yapılabilmesini mümkün kılıyor. Şifre girmek yerine, cep telefonu numarasını girerek mobil ve web sitelerine giriş yapılırken, bu sayede kendi telefonunuzun dışında, başka bir cihazdan sizin yerinize üye girişi yapılabilmesinin de önüne geçiliyor. Ayrıca kullanıcı “Beni Hatırla” seçeneğini işaretleyerek giriş süresini daha da kısaltabiliyor.



Türkiye'de 2 milyona yakın kişi kullanıyor



Dünya GSM Birliği (GSMA) Mobile Connect ile desteklenen Hızlı Giriş teknolojisinin kullanımının yaygınlaşması için tüm dünyada çalışmalar yapıyor. Turkcell, dünyada HızlıGiriş'i ilk defa kullanan operatörden biri olarak öne çıkıyor. Turkcell'in bu teknolojiyi kendi web siteleri ve mobil uygulamalarına entegre etmesi, Hızlı Giriş yönteminin kullanım rakamlarının da hızla artmasını sağladı. Türkiye'de 2 milyona yakın kişi tarafından kullanılan bu yöntem sayesinde Turkcell kanallarındaki işlemlerin hızını da artmış durumda.



Bu teknoloji sayesinde, hiç üye olunmayan bir siteye üye girişi yapmak saniyeler içinde gerçekleşiyor. Turkcell.com.tr'deki girişlerin de çok büyük bir kısmı Hızlı Giriş yöntemi ile yapılıyor. Turkcell.com.tr ile tam entegre olarak çalışan HızlıGiriş, önümüzdeki dönemde tüm Turkcell uygulamalarına entegre edilecek.



Passolig 'de mobil ödeme ayrıcalığı başladı








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