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Hızla Dünya'ya yaklaşıyor! 100 kiloluk moloz başınıza düşebilir

HIZLA DÜNYA'YA YAKLAŞIYOR! 100 KİLOLUK MOLOZ BAŞINIZA DÜŞEBİLİR

Çin'in 2011'de fırlattığı uzay istasyonu düşüşe geçti. Yaklaşık yüz kilo ağırlığındaki moloz yığını Dünya'da henüz bilinmeyen bir yere isabet edecek.

Tarih : 13 Ekim 2017, 21:50
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Çin'in 2011'de uzaya gönderdiği 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1, Pekin yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından düşüşe geçti. Uzmanlar yaklaşık 100 kiloluk moloz yığınının Dünya'da tam olarak hangi noktaya düşeceğinin henüz belli olmadığını söylüyor.

DÜNYA'YA DOĞRU İLERLİYOR

Tiangong-1, diğer adıyla Gök Saray-1, kontrolden çıkmış bir şekilde Dünya'ya doğru ilerliyor. İstasyonun birkaç ay içinde Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Tiangong-1, Çin'i bir uzay süpergücüne dönüşterecek bir bilimsel proje olarak görülüyordu. Fırlatılmasından bir yıl sonra 2012'de ülkenin ilk kadın astronotu Liu Yang'ın da ziyaret ettiği istasyon, hem insanlı hem de insansız uzay görevleri için kullanıldı.

Çin yetkileri, 2016'da uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiklerini doğruladı."DÜŞÜŞ HIZI ARTIYOR"

Çin'in uzay ajansı, Birleşmiş Milletler'e (BM) istasyonun Ekim 2017 ila Nisan 2018 arasındaki zaman diliminde Dünya'ya çarpacağı bilgisini vermişti. İngiliz Guardian gazetesinden Michael Slezak'ın haberine göre, istasyonun yörüngesi istikrarlı bir şekilde zayıflayarak parçalanıyor.Geçtiğimiz haftalarda istasyon atmosferin çok daha yoğun katmanlarına ulaşan istasyonun yeryüzüne düşüş hızı da giderek artıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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