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hızını alamadı, duvara çarparak durabildi: 2 ölü

HIZINI ALAMADI, DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ: 2 ÖLÜ

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında Suriyeli 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Tarih : 27 Mayıs 2016, 09:27
Puan Ver : Hızını Alamadı, Duvara Çarparak Durabildi: 2 Ölü(5/10)2


Edinilen bilgiye göre, Suriyeli uyruklu Muhammed Munzer'in (22) kullandığı 33 SAB 097 plakalı otomobil, merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi 207. Cadde üzerinde kavşaktan dönüş yaptığı sırada önce yolun kenarında park halindeki 33 ZK 014 plakalı kamyonete, ardından da duvara çarptı. Kazada araçta bulunan Suriyelilerden Belal Almasrı (30) ile Alaeddin Abdulsamad (26) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Munzer ile Mohammad Ossama (16) yaralandı.



Ambulansla Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ossama'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Suriyeli her 2 kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 








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