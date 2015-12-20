

Turkcell, Türkiye'de 5 taşıyıcı birleştirilerek gerçekleştirdiği ilk 4.5G testinde 1200 Mbps hıza ulaşarak rekor kırdı. Turkcell'in sahip olduğu frekansların kullanıldığı testte, Huawei'nin geliştirdiği yeni teknoloji, Türkiye'de ilk defa başarılı bir şekilde test edildi. Turkcell'in Küçükyalı'daki merkezinde yapılan test sırasında ulaşılan 4.5G hızının piyasadaki en güncel akıllı telefonların desteklediği maksimum hızın 4 katından daha yüksek olması dikkat çekti.







İlk oyuncu olacak







Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, “4.5G ihalesinin ardından, aldığımız frekanslar ile önümüzdeki yıllarda cep telefonunda 1000 Mbps'in üzeri hızlara sunmaya başlayacağımızı söylemiştik. Bugün bunun Türkiye'deki ilk, dünyadaki ise ilk testlerinden birisini başarı ile gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Ulaştığımız rekor hız sadece 4.5G'nin en hızlısı değil, 5G'nin öncüsü olduğumuzu göstermesi açısından da oldukça önemli. 4.5G'de en fazla frekansı almış olmamız hem önümüzdeki dönemde bize çok esnek bir oyun alanı sunacak hem de rakiplerimize göre hep daha yüksek mobil internet hızlarını sunabilmemizi sağlayacak önemli bir araç olacak” diye konuştu.







Gelecekte çoklu taşıyıcı birleştirme teknolojisinin frekansların etkin kullanımında çok önemli bir özellik olduğunu sözlerine ekleyen Kuruöz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kullanılacak frekans miktarı ne kadar fazla olursa sunalacak hız da o kadar yüksek olacak. 1 Nisan'da 4.5G'yi 3 taşıyıcıyı birleştirerek 375 Mbps'lere varan hızlarda sunabilen tek oyuncu olacağız. Sonrasında 5 taşıyıcı ile 1000 Mbps üzeri hızları sunabilen yine ilk oyuncu Turkcell olacak. Bugün buradaki testte kullandığımız spektrum genişliği rakiplerimizin elinde yok. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çok da uzak olmayan bir gelecekte ise çok daha fazla sayıda frekansı, çok daha gelişmiş teknolojiler ile birleştirerek daha efektif kullanmaya başlayacağız.







Bu yolculuğun sonu 5G'ye çıkacak.”