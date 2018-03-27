HİZBULLAH LİDERİNDEN FLAŞ İDDİA: SUUDİLER ESAD'A PARA TEKLİF ETTİ
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suudi Arabistan'ın Suriye'ye İran ile ilişkileri kesmesi karşılığında yüklü miktarda para teklif ettiğini iddia etti.
Lübnan merkezli Hizbullah örgütü lideri Hasan Nasrallah, Suudi Arabistan'ın Suriye'ye İran ile ilişkileri kesmesi karşılığında yüklü miktarda para teklif ettiğini iddia etti.
TEKLİF İKİ KRAL DÖNEMİNDE DE YAPILMIŞ
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah'ın lideri Nasrallah şunları söyledi: "Üst düzey Suudi makamlar ile Suriyeli heyet arasındaki görüşmelerde, Suudiler, İran ile ilişkilerin sonlandırılması karşılığında teröristleri artık desteklememe ve Suriye'nin yeniden inşası için yüz milyarlarca dolar aktarma teklifinde bulundu. Bu teklif hem önceki Kral Abdullah hem de şimdiki Kral Selman dönemlerinde yapıldı."
"ESAD İKİ SEFERDE DE TEKLİFİ REDDETTİ"
Esad'ın her iki seferde de teklifi reddettiğini aktaran Nasrallah, "Bu da göstermektedir ki, Suriye'de yürüttükleri savaşın asıl nedeni İsrail karşıtı direniştir. Çünkü direniş hareketinin zaferleri, ABD'nin bölgedeki gündemine tehdit oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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