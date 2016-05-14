O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

hizbullah komutanının cenazesine binlerce kişi katıldı

HİZBULLAH KOMUTANININ CENAZESİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Suriye'de öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından "İzi sürülemeyen hayalet" olarak tanınan Mustafa Emin Bedreddin'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki cenazesine binlerce kişi katıldı.

Tarih : 14 Mayıs 2016, 09:36
Puan Ver : Hizbullah Komutanının Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı(5/10)4


Hizbullah, Bedreddin'in Şam Havaalanı yakınlarındaki bir patlamada öldüğünü açıklamıştı. Örgütün binlerce üyesi Beşar Esad yönetimini desteklemek için Suriye'deki çatışmalarda yer alıyor.



ABD, Bedreddin'in 2011'den bu yana Hizbullah'ın Suriye'deki operasyonlarını yönettiğini belirtti.








Etiketler: Hizbullah  Komutanının  Cenazesine  Binlerce  Kişi  Katıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER