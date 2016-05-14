Suriye'de öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından "İzi sürülemeyen hayalet" olarak tanınan Mustafa Emin Bedreddin'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki cenazesine binlerce kişi katıldı.



Hizbullah, Bedreddin'in Şam Havaalanı yakınlarındaki bir patlamada öldüğünü açıklamıştı. Örgütün binlerce üyesi Beşar Esad yönetimini desteklemek için Suriye'deki çatışmalarda yer alıyor.







ABD, Bedreddin'in 2011'den bu yana Hizbullah'ın Suriye'deki operasyonlarını yönettiğini belirtti.