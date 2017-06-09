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hizan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

HİZAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Hizan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Tarih : 09 Haziran 2017, 12:52
Puan Ver : Hizan'da Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı(6/10)7


BİTLİS'in Hizan İlçesinde 7 Haziran'da bazı köy ve mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 8 Haziran 2017'de saat 24.00'den itibaren kaldırıldı.

Bitlis Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Hizan İlçesi Kapısuyu Köyü Dibek Mezrası, Gayda Köyü Arpalı Mezrası, Akşar Köyü A.Klavuz  Mezrası, Akşar Köyü, Y.Klavuz Mezrası, Akşar Köyü Düztepe Mezrası, Akşar Köyü Çevrecik Mezrası, Yedikardeş Nonivon Bölgesi Karaağaç Mezrası, Horozdere Köyü Akbaş Mezrası, Horozdere Köyü Bolga Mezrası, Akdik Köyü Hoçinik Mezrası, Akşar Köyü Pegoso Mezrası, Pıroso Nazar Mevkii, Gayda Köyü Akınca Mezrası ve Gayda Köyü Korigarı Mezrası, Ekinli Köyü, Ekinli Köyü Deliktaş Mezrası, Yaylacık Köyü, Yaylacık Köyü Bilgili Mezrası, Yaylacık Köyü Sarıbal Mezrası, Çalışkanlar Köyü, Yolbilen Köyü, Yolbilen Köyü  Yeniçay Mezrası  bölgesinde 8 Haziran 2017 saat 24.00'ten itibaren Olağanüstü Hal Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (b) fıkrasına istinaden sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır” denildi.



 



kaynak:hürriyet








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