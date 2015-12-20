HIZ YARIŞI BÖYLE BİTTİ
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cumhuriyet Caddesi üzerinde aynı istikamette ilerleyen ve yarış yaptıkları ileri sürülen Tuna Can K. (20) idaresindeki 37 BD 600 plakalı otomobil ile Ercan Ö. (17) yönetimindeki 66 LY 707 plakalı otomobil, Çengeller Köprüsü'ne geldikleri esnada sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birbirleriyle çarpışmasının ardından yoldan çıkarak Karaçomak Deresi'ne uçtular. Kazada, araç sürücüleri Tuna Can K. ile Ercan Ö., araçta bulunan Oğuz A. (18) ve Sacit Y. (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanelerine kaldırıldı.
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