

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin Ramazan Bayramı tatiline ilişkin uyarılarda bulundu. Bakan Özellikle bölünmüş yollarda hız sınırlarının artırılmasının ardından sürücülerin, bölünmüş yolların bütün kesimlerinde hız sınırının saatte 110 kilometre olduğu gibi yanlış bir algıya kapılmamaları; yolların keskin viraj, yüksek eğim, meskun mahal veya kavşak gibi kesimlerinde hız tahdit levhaları ile belirlenmiş hız sınırlarını kesinlikle aşmamaları gerekiyor." diye konuştu. Ayrıca Bilgin 15-16 ve 19-20 Temmuz'da Ankara-İstanbul-Ankara arasında ilave YHT seferleri düzenleneceğini bildirdi. Öte yandan köprü ve otoyollar tatil boyunca bedava olacak.