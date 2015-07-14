HIZ SINIRIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin Ramazan Bayramı tatiline ilişkin uyarılarda bulundu.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin Ramazan Bayramı tatiline ilişkin uyarılarda bulundu. Bakan Özellikle bölünmüş yollarda hız sınırlarının artırılmasının ardından sürücülerin, bölünmüş yolların bütün kesimlerinde hız sınırının saatte 110 kilometre olduğu gibi yanlış bir algıya kapılmamaları; yolların keskin viraj, yüksek eğim, meskun mahal veya kavşak gibi kesimlerinde hız tahdit levhaları ile belirlenmiş hız sınırlarını kesinlikle aşmamaları gerekiyor." diye konuştu. Ayrıca Bilgin 15-16 ve 19-20 Temmuz'da Ankara-İstanbul-Ankara arasında ilave YHT seferleri düzenleneceğini bildirdi. Öte yandan köprü ve otoyollar tatil boyunca bedava olacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar