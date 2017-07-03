Plajda Adım Atılacak Yer Kalmadı!
Elektrik Faturasındaki Açma-Kapama Bedeli İle İlgili Emsal Karar
Ankara Otogarı İçin Flaş Karar! Mahkeme İptal Etti
İran, Kuzey Irak'taki Dağlık Bölgeyi Bombaladı!
Diş Çürüklerini Beslenme Tarzı Nasıl Tetikliyor?
Kurban Bayramı Ne Zaman?
Kapıkule Sınır Kapısında Yoğunluk!
Havalar Ne Zaman Serinleyecek ?
Messi'nin Düğününde Arda Yok
Ankara'da Taksicilerin Kavgası Cinayetle Bitti
Kentsel Dönüşümde 125 Bin Konut Rakamına Ulaştı
Hipertansiyon Tüm Vücudu Etkiliyor!
Parkta Alkol Alan Kadın Sızıp Kaldı
5. Kattan Düşen İnşaat İşçi Hayatını Kaybetti!
İzmir'de Zeytinlikte Erkek Cesedi Bulundu!
Sampdoria Sneijder'den Vazgeçti
Beşiktaş Pepe Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
Kamu İşçilerine Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu
Putin Katar Emiri İle Telefonda Görüştü
Hız Koridoru Uygulaması Başladı

hız koridoru uygulaması başladı

HIZ KORİDORU UYGULAMASI BAŞLADI

Otoyollarda hız dönemi sona eriyor. 120 km limitini aşan herkese, hızı oranında artan trafik cezası kesilecek.

Tarih : 03 Temmuz 2017, 11:54
Puan Ver : Hız Koridoru Uygulaması Başladı(5/10)6


Türkiye'de daha önce sadece şehir içinde denetlenen 'ortalama hız' uygulaması, tüm çevre yollarında devreye giriyor



Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre, HGS/OGS noktalarında araçların otoyola giriş ve çıkış arasındaki süreye bakılacak.



Otoyolun kaç kilometre olduğu ve buna göre 120 km hızla otoyolu ne kadar sürede tamamlayabileceği belirlenecek, eğer süre limitin altındaysa aşırı hızdan ceza yazılacak.



Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt,



Örneğin Niğde güney gişelerinden giriş yapıldığında Eminlik veya Pozantı gişelerinden çıkıldı. Bu yolda kaç saatte gidilmesi gerekiyor 50 dakikada eğer 48 dakikada Pozantı'ya girilmişse sistem hızlı geldiğini görüp otomatik olarak cezası kesilecek.'



427 TL CEZASI VAR



Belirlenen hız sınırını yüzde 30'dan fazla aşmanın trafik cezası ise 427 TL, yine aynı şekilde hız sınırını yüzde 30'dan fazla aşma cezası erken ödeme indirimiyle ödenirse 320.25 TL'ye düşüyor.

 








Etiketler: Hız  Koridoru  Uygulaması  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER