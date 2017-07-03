

Türkiye'de daha önce sadece şehir içinde denetlenen 'ortalama hız' uygulaması, tüm çevre yollarında devreye giriyor







Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre, HGS/OGS noktalarında araçların otoyola giriş ve çıkış arasındaki süreye bakılacak.







Otoyolun kaç kilometre olduğu ve buna göre 120 km hızla otoyolu ne kadar sürede tamamlayabileceği belirlenecek, eğer süre limitin altındaysa aşırı hızdan ceza yazılacak.







Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt,







Örneğin Niğde güney gişelerinden giriş yapıldığında Eminlik veya Pozantı gişelerinden çıkıldı. Bu yolda kaç saatte gidilmesi gerekiyor 50 dakikada eğer 48 dakikada Pozantı'ya girilmişse sistem hızlı geldiğini görüp otomatik olarak cezası kesilecek.'







427 TL CEZASI VAR







Belirlenen hız sınırını yüzde 30'dan fazla aşmanın trafik cezası ise 427 TL, yine aynı şekilde hız sınırını yüzde 30'dan fazla aşma cezası erken ödeme indirimiyle ödenirse 320.25 TL'ye düşüyor.



