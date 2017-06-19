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hız ibresi 110 kilometrede takılı kaldı

HIZ İBRESİ 110 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

KONYA'da iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücülerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Kazada ölen sürücünün kullandığı kamyonetin hız ibresinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Tarih : 19 Haziran 2017, 17:44
Puan Ver : Hız İbresi 110 Kilometrede Takılı Kaldı(6/10)8


Kaza, bugün saat 14.50 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Fatih Mahallesi Erkan  Caddesi'nde meydana geldi. 51 yaşındaki Bayram Akça'nın kullandığı 42  BAA 86 plakalı kamyonet, Uluyayla Köprüsü'nden indiği sırada iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek İsa Akyol idaresindeki 42 ARS 65 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle emniyet kemerleri takılı olmadığı ileri sürülen iki sürücü de araçların camından fırladı. Sürücülerden Bayram Akça, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı Akyol ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Akça'nın cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazada ölen Akça'nın kullandığı kamyonetin hız ibresinin 110 kilometrede takılı olduğu görülürken, kazanın meydana geldiği caddede kamyonetler için hız limitlerinin 60 kilometre olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



 



kaynak:milliyet








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