Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

'hıv enfeksiyonunda yüzde 450 artış olan tek ülke biziz'

'HIV ENFEKSİYONUNDA YÜZDE 450 ARTIŞ OLAN TEK ÜLKE BİZİZ'

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, tüm dünyada HIV ile yaşayan hasta sayısı 34 milyona ulaştı.

Tarih : 24 Kasım 2016, 15:24
Puan Ver : 'hıv Enfeksiyonunda Yüzde 450 Artış Olan Tek Ülke Biziz'(6/10)4


HIV enfeksiyonu tedavisinde hastalığın yayılımı ile ilgili araştırmaların yapılması ve yayılan faktörlere engel olabilecek tedbirlerin alınması atılacak ilk adım olarak gösteriliyor.  Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM) Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal ve HATAM Genel Koordinatörü Dr. Aygen Tümer, AIDS'in dünü, bugünü ve yarınını Medimagazin'e anlattı.





HIV enfeksiyonunun Türkiye ve dünyada yayılımının anlaşılması ile ilgili tedavide herhangi bir sıkıntının bulunmadığını, ancak daha da etkin tedavilerin uygulanabileceğini dile getiren Prof. Dr. Serhat Ünal, 





“Tıpta işin aslı korumaktır.  Korumak için elinizden geleni yapacaksınız, buna rağmen hastalık olursa onu tedavi etmenin en iyi yöntemlerini bulacaksınız.   HIV, Türkiye'de ve dünyada nasıl bir yayılım gösteriyor bunu konuşmak lazım.  Bu nedenle, 17-20 Kasım 2016 tarihleri arasında,  Antalya'da Ulusal HIV/AIDS Kongresi'ni gerçekleştireceğiz. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi ve Sağlık Bakanlığımızdan ilgili uzmanlar da bu kongreye katılım sağlayacak.” açıklamalarında bulundu.





Dünyada HIV'in artma nedenleri arasında damar içi ilaç kullanımı alışkanlığının artması ve gerekli kontrollerin yapılmaması olduğunu ifade eden Ünal, Türkiye'de damar içi ilaç kullanımından kaynaklı artışın düşük olduğunu, ancak farkındalığın az olması ve önleme tedbirlerinin alınmaması nedeni ile epidemiyolojik bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.



 



kaynak:medimagazin








Etiketler:   Hıv  Enfeksiyonunda  Yüzde  450  Artış  Olan  Tek  Ülke  Biziz    
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER