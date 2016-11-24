

HIV enfeksiyonu tedavisinde hastalığın yayılımı ile ilgili araştırmaların yapılması ve yayılan faktörlere engel olabilecek tedbirlerin alınması atılacak ilk adım olarak gösteriliyor. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM) Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal ve HATAM Genel Koordinatörü Dr. Aygen Tümer, AIDS'in dünü, bugünü ve yarınını Medimagazin'e anlattı.







HIV enfeksiyonunun Türkiye ve dünyada yayılımının anlaşılması ile ilgili tedavide herhangi bir sıkıntının bulunmadığını, ancak daha da etkin tedavilerin uygulanabileceğini dile getiren Prof. Dr. Serhat Ünal,







“Tıpta işin aslı korumaktır. Korumak için elinizden geleni yapacaksınız, buna rağmen hastalık olursa onu tedavi etmenin en iyi yöntemlerini bulacaksınız. HIV, Türkiye'de ve dünyada nasıl bir yayılım gösteriyor bunu konuşmak lazım. Bu nedenle, 17-20 Kasım 2016 tarihleri arasında, Antalya'da Ulusal HIV/AIDS Kongresi'ni gerçekleştireceğiz. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi ve Sağlık Bakanlığımızdan ilgili uzmanlar da bu kongreye katılım sağlayacak.” açıklamalarında bulundu.







Dünyada HIV'in artma nedenleri arasında damar içi ilaç kullanımı alışkanlığının artması ve gerekli kontrollerin yapılmaması olduğunu ifade eden Ünal, Türkiye'de damar içi ilaç kullanımından kaynaklı artışın düşük olduğunu, ancak farkındalığın az olması ve önleme tedbirlerinin alınmaması nedeni ile epidemiyolojik bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.







kaynak:medimagazin