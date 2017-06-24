2016'da çıkan ve bölümlerden oluşan Hitman'i henüz oynamadıysanız bu haber tam size göre. Hitman'in ilk iki bölümü ücretsiz oldu.



2016'da çıkan ve bölümlerden oluşan Hitman'i henüz oynamadıysanız bu haber tam size göre. Hitman'in ilk iki bölümü ücretsiz oldu.



Oyun dünyasının en başarılı suikast serilerinden Hitman, dağıtımcı SquareEnix ile (Eski adıyla Eidos) yollarını ayırmıştı. Yoluna bağımsız olarak devam eden geliştiriciIO Interacive,bölümlerden oluşan oyunu Hitman'i2016yılında piyasaya sürdü. Bu oyun, oldukça iyi puanlar alarak geliştiricisini oldukça mennun etti. Son bölümü birkaç ay önce yayınlanan oyunu henüz oynamayanlar için iyi haber geldi. Hitman'in ilk iki bölümü ücretsiz oldu.



Oyunun ICA Facility'de geçen ilk iki bölümü, Playstation 4, Xbox One veMicrosoft Windowsplatformlarında ücretsiz oldu. ICA Facility oyunun giriş bölümlerini içeriyor ve oyuncular için ana bölümlere hazırlık niteliği taşıyor. Oyunun ilk sezonunda bulunan toplam7 bölüm, yüzde 60indirimle Playstation Store, Xbox Live ve Steam üzerinden satışa sunulmuş durumda. Oyunu henüz satın almadıysanız, ücretsiz bölümlerini denemeniz karar vermeniz için yardımcı olabilir.



Yeni Pokemon oyunu için tarih verildi!