HİTLER'LE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA: ÖLMEDİ, KAÇTI
30 Nisan 1945'te Sovyet mağlubiyetinin arifesinde Berlin'deki sığınağında intihar eden Hitler ile ilgi çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nazi liderinin ölümünü mercek altına alan ABD belgesel ekibi, Hitler'in intihar etmediğini iddia etti.
Almanya'nın 2'nci Dünya Savaşı'nı kaybettiğinin anlaşılması üzerine, 30 Nisan 1945'te Berlin'deki sığınakta intihar ettiği bilinen Adolf Hitler'in kendini öldürmeyip, kaçmış olabileceğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
ABD'li belgesel ekibi, Hitler'in kuşatma altındaki Berlin'den kaçmış olabileceğine ilişkin yeni deliller bulduğu öne sürüyor.
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