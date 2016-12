2. Dünya Savaşı'nda Alman Kuvvetlerinin en önemli avcı uçağı Messerschmitt Bf (Me) 109-G6 "Gustav" ilk kez İstanbul'da sergileniyor. Tek başına 300'den fazla uçak düşüren Gustav'dan dünyada sadece 3 adet bulunuyor.



2. Dünya savaşına damgasını vuran, dönemin hava harpleriyle tarihe not düşüren Alman hava saldırılarının efsane uçağı Messerschmitt Bf (Me) 109-G6 'Gustav' Türkiye'de ilk kez Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nde görkemli bir tanıtım eşliğinde sergilenmeye başlandı.







1 Eylül 1939 tarihinde Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan 1939- 1945 yılları arasında yaşanan 2.Dünya Savaşı, 1942 yılında Amerika ve Japonya'nın da savaşa katılmasıyla, gerçek bir dünya savaşına dönüşmüştü. Karadan olduğu kadar havadan da tüm şiddetiyle devam eden savaş, Dünya tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı olarak tarihe geçti. Alman Hava Ordusu'nun en güçlü silahı olarak tüm cephelerde görev yapan ve tek başına 300'den fazla uçak düşüren Messerschmitt Bf (Me) 109-G6 'Gustav' model uçak bu savaşta efsaneye dönüştü. Dünyada sadece 3 adet bulunan bu eşsiz uçak ilk Kez Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nde tarih meraklıları ile buluşuyor.