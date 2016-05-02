O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

hitler'in efsane savaş uçağı istanbul'da

HİTLER'İN EFSANE SAVAŞ UÇAĞI İSTANBUL'DA

2. Dünya Savaşı'nda Alman Kuvvetlerinin en önemli avcı uçağı Messerschmitt Bf (Me) 109-G6 "Gustav" ilk kez İstanbul'da sergileniyor. Tek başına 300'den fazla uçak düşüren Gustav'dan dünyada sadece 3 adet bulunuyor.

Tarih : 02 Mayıs 2016, 13:06
Puan Ver : Hitler'in Efsane Savaş Uçağı İstanbul'da(6/10)8


2. Dünya savaşına damgasını vuran, dönemin hava harpleriyle tarihe not düşüren Alman hava saldırılarının efsane uçağı Messerschmitt Bf (Me) 109-G6 'Gustav' Türkiye'de ilk kez Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nde görkemli bir tanıtım eşliğinde sergilenmeye başlandı.



1 Eylül 1939 tarihinde Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan 1939- 1945 yılları arasında yaşanan 2.Dünya Savaşı, 1942 yılında Amerika ve Japonya'nın da savaşa katılmasıyla, gerçek bir dünya savaşına dönüşmüştü. Karadan olduğu kadar havadan da tüm şiddetiyle devam eden savaş, Dünya tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı olarak tarihe geçti. Alman Hava Ordusu'nun en güçlü silahı olarak tüm cephelerde görev yapan ve tek başına 300'den fazla uçak düşüren Messerschmitt Bf (Me) 109-G6 'Gustav' model uçak bu savaşta efsaneye dönüştü. Dünyada sadece 3 adet bulunan bu eşsiz uçak ilk Kez Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nde tarih meraklıları ile buluşuyor.








Etiketler: Hitler  İn  Efsane  Savaş  Uçağı  İstanbul  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER