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hitler'in ceketi 275 bin euro'ya satıldı

HİTLER'İN CEKETİ 275 BİN EURO'YA SATILDI

Almanya'da hafta sonunda yapılan açık artırmada faşit liderin üniformasından Göring'in iç çamaşırına, saatten zehir kutusuna kadar nazilere ait çok sayıda eşya yüksek fiyatlara alıcı buldu.

Tarih : 20 Haziran 2016, 11:03
Puan Ver : Hitler'in Ceketi 275 Bin Euro'ya Satıldı(6/10)7


Almanya'nın Münih kentinde hafta sonunda yapılan tartışmalı müzayedede Nazi liderlerinin eşyaları yüksek fiyatlara alıcı buldu.



'Hermann Historica'da yapılan açık artırmada, Adolf Hitler'in çorabından ceketine, Göring'in iç çamaşırından Eva Braun'un elbiselerine kadar John K. Lattimer'e ait koleksiyonda yer alan 169 parça Nazi eşyası yaklaşık 900 bin Euro'ya alıcı buldu.



Açık artırmada Nazi lideri Adolf Hitler'in 1940 yılında Fransa'da giydiği gri renkli üniforma ceketi 275 bin Euro'ya satıldı. Hitler'e ait bir pantolon ise 62 bin Euro'ya alıcı buldu. Müzayedede Hitler'in 1929 tarihine ait köpek vergisi makbuzu 3 bin 300 Euro'dan, 20 Temmuz 1944 tarihinde çekilen kafa röntgeni 21 bin Euro'dan satıldı.








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