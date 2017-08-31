Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak
Otomobil Üretimi Tüm Zamanların Zirvesinde

Hitit kaya anıtı define avcılarının gazabına uğradı!

HİTİT KAYA ANITI DEFİNE AVCILARININ GAZABINA UĞRADI!

Kırşehir'de, Alman bir avcının 1940'lı yıllarda bulduğu Hitit dönemine ait kaya anıtı, defineciler tarafından dinamit ve beton kırıcıyla parçalandı.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 13:30
Puan Ver : Hitit Kaya Anıtı Define Avcılarının Gazabına Uğradı!(9/10)5

Kırşehir'de, Alman bir avcının 1940'lı yıllarda bulduğu Hitit dönemine ait kaya anıtı, defineciler tarafından dinamit ve beton kırıcıyla parçalandı.

2 BİN YILLIKTI

Merkeze bağlı Sevdiğin köyü sınırlarındaki bir tepede bulunan ve köylülerin "Malkayası" ismini verdiği, milattan önce 2000 yılına tarihlenen kaya parçası, definecilerin gazabına uğradı.

ÜZERİNDE FİLOGRAFİ VE ÇİZİ YAZILARI VARDI

Üzerinde filografi ve çivi yazısı ile çeşitli şekiller bulunan kaya, hazine bulma umuduyla izinsiz kazı yapan defineciler tarafından tahrip edildi. Tonlarca ağırlıktaki kayanın dinamit ve beton kırıcı inşaat malzemesi kullanılarak kırıldığı tespit edildi.

TURİZM BAKANLIĞI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kayanın koruma altına alınması ve üzerinin örtülmesi için çalışma başlattı.Kaya anıtında inceleme yapan Kırşehir Müze Müdürlüğünde görevli arkeolog Mehmet Göktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'deki Hitit dönemine ait kaya yazıtının Anadolu'da bulunan 100-150 kayadan biri olduğunu söyledi.Organik bir anıt kayanın defineciler tarafından dinamit ve inşaat aletleriyle parçalanmasının ibret verici olduğunu belirten Göktürk, doğal bir kayanın içinde altın, hazine ve maden olmayacağını vurgulayarak, definecilerin bu davranışının bazı vatandaşların Anadolu tarihine olan ilgisizliğini gösterdiğini dile getirdi.Göktürk, kaya anıtıyla ilgili şu bilgileri aktardı:"Halk tarafından 'Malkayası' adı ile bilinen Hitit Dönemi kaya anıtıdır. Günümüzden 3000-4000 bin yıl öncesine ait Hitit dönemi eseridir. Anadolu'da sayısı 100-150 civarında olan kaya anıtlarından bir tanesi. Bunlardan kimisinde kabartma olarak insan ve hayvan figürleri vardır. Bu kaya anıtına filografi ve çivi yazısı işlenmiştir. Kaya 1940'lı yıllarda bir Alman avcı tarafından tespit ediliyor. Vatandaşı olan dilbilimci Helmut Bossert'e haber veriliyor. Bossert buraya gelerek inceleme ve araştırma yapıyor. Aynı zamanda Kırşehir'deki Kalehöyük'te yüzey araştırmaları yapan İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerindendir. Helmut Bossert'in verdiği bilgiye göre, bu kaya eski bir yol yazıtı. Buradaki yazıda Kayseri Kültepe'deki bir prensin adı geçiyor. Aynı dönemlere tarihlendiği belirtiliyor."Kaya anıtının, yazının Anadolu'ya ilk girdiği yıllara ait olduğuna işaret eden Göktürk, "Toplumların kültürel varlıklarını koruyabildikleri ölçüde yer sahibi olduklarını biliyoruz. Vatandaşlarımızın tarihi eserler konusunda daha bilinçli olmasını istiyoruz." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hitit  Kaya  Anıtı  Define  Avcılarının  Gazabına  Uğradı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER