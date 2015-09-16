

İLGİNÇ çalışma, John Hopkins Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda ABD ordusunun desteklediği ileri protez uzuv araştırmasının bir parçası olarak gerçekleştirildi. 28 yaşındaki erkek hasta, omurilik yaralanması nedeniyle 10 yıldan uzun süredir felçliydi. Deneyde protez robot eldeki elektrotlar, hastanın beyninin duyu ve motor kortekslerine yerleştirildi. Böylece hasta düşünerek kolu hareket ettirebildi ve tek tek parmaklarına dokunulduğunu hissetti. Robot eldeki alıcılar, parmakların herhangi birine yapılan baskıyı tespit etti ve beyne bu hissi taklit eden elektronik sinyaller yolladı. Hasta gözleri bağlıyken de hangi parmağına dokunulduğunu bildi.