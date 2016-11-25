HIRVATİSTAN'DAN AP'NİN TÜRKİYE KARARINA İTİRAZ
Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamada Ankara ile müzakerelerin geçici olarak dondurulması kararının verilmesine, Zagreb yönetimi karşı çıktı. Dışişleri Bakanı Davor Ivo Stier, kararın Avrupa Birliği'nin çıkarına olmadığını söyledi.
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Davor Ivo Stier, Slovenya ziyaretinde Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aldığı Türkiye kararını değerlendirdi.
Bakan Stier, "Müzakerelerin dondurulma kararı AB'nin çıkarına değil. Ankara ile ilişkilerde yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var" dedi.
kaynak:milliyet
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